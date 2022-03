Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR bis auf ein im November vergangenen Jahres erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen können. Dort startete eine ausgeprägte Korrekturphase, die weiterhin intakt ist. Bis auf ein in der vergangenen Woche verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 25,69 EUR brach die Notierung ein. Nach einer bullishen Inverted-Hammer-Kerze im Tageschart initiierte der Wert eine Erholungsbewegung, die zuletzt von einer mehrtägigen Seitwärtskonsolidierung abgelöst wurde. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kurssprung signalisiert das Papier eine zweite Erholungswelle. Dabei konnten einige kurzfristig relevante Ziel- und Widerstandsbereiche aus dem Weg geräumt werden. Der Aufschwung verfügt somit über weiteres Potenzial. Als mögliche nächste Ziele fungieren die Regionen 30,97/31,13 EUR, 31,99/32,04 EUR und 32,63 EUR. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung der fallenden 50-Tage-Linie bei aktuell 33,48 EUR ist vorstellbar. Zur Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes bedarf es jedoch der Herausnahme der breiten und massiven Widerstandszone bei 34,74-37,55 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position, solange der nächste Support bei 28,86/29,35 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Unmittelbar bearish würde es erst wieder mit einer Verletzung der Unterstützungszone bei 26,76-27,10 EUR. Dann mit nächstem Ziel 25,69 EUR.