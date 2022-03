Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war anlässlich des Corona-Ausverkaufs bis auf ein im März 2020 markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf ein am 10. Februar dieses Jahres verzeichnetes 4-Jahres-Hoch bei 14,64 EUR und damit an eine bedeutsame Hürde (Kurslücke vom 2. Februar 2018). Dort meldeten sich die Bären zu Wort und schickten die Notierung im Rahmen eines dynamischen Kurseinbruchs bis auf 8,16 EUR zurück. Ausgehend vom dort befindlichen 61,8%-Fibonacci-Retracement der Haussebewegung, läuft seit dem 7. März eine Erholungsrally, die nun auf ein wichtiges Widerstandscluster trifft. Dieses resultiert unter anderem aus der 200-Tage-Linie und der gebrochenen Aufwärtstrendlinie vom 2020er-Tief. Bislang kann die Rally als bloßer Pullback an diese Barriere gewertet werden. Damit sich das technische Bild im mittelfristigen Zeitfenster zugunsten der Bullen entspannt, müssen sie die Notierung per Tagesschluss über den aktuellen Widerstand bei 11,21/11,31 EUR befördern. Im Erfolgsfall liegen nächste wichtige Etappenziele bei 11,55 EUR und 11,96/12,16 EUR. Darüber wäre ein weitergehender Vorstoß in Richtung zunächst 12,56/12,80 EUR zu favorisieren. Ein Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 10,48-10,75 EUR per Tagesschluss würde hingegen ein erstes bearishes Indiz für eine mögliche Wiederaufnahme des Abschwungs vom Februar-Hoch liefern. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 10,11 EUR, 9,70/9,74 EUR, 9,32/9,36 EUR und 8,16/8,34 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde ein mittelfristig relevantes Anschlussverkaufssignal in Richtung 7,50 EUR und 6,63-6,85 EUR liefern.