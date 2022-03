Die Aktie des im MDAX notierten Softwareanbieters TeamViewer (WKN: A2YN90) hatte im Juli 2020 bei 54,86 EUR ein Allzeithoch markiert und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Die Baisse schickte den Kurs bis auf ein am 17. Dezember 2021 verzeichnetes Allzeittief bei 10,72 EUR hinab. Oberhalb dieser Marke konnte die Notierung einen mehrmonatigen Boden ausbilden und sich nachfolgend bis auf 16,47 EUR hinaufschwingen. Dort erlitt das Papier erneut einen Schwächeanfall und zeigte einen weiteren Rücksetzer bis knapp oberhalb des Allzeittiefs. Mit dem am Freitag gesehenen Kursschub meldeten sich die Bullen wieder zu Wort. Begleitet von hohem Handelsvolumen, formte die Aktie eine lange bullishe Tageskerze und knackte dabei die zuvor wiederholt deckelnde beschleunigte Abwärtstrendlinie vom Hoch aus dem Februar 2021. Zugleich schloss sie über den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20, 50 und 100 Tage. Die Chancen für einen zeitnahen erneuten Angriff auf das Rallyhoch bei 16,47 EUR sind damit gestiegen. Eine Bestätigung für dieses Szenario wäre in einem Tagesschluss oberhalb der nächsten Hürde bei 14,41 EUR zu sehen. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch über 16,47 EUR, würde eine übergeordnete Bodenbildung komplettiert. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 18,04 EUR/18,67 EUR und aktuell 19,82 EUR (fallende 200-Tage-Linie). Mit Blick auf die Unterseite müssen die Bullen den Support bei 12,72-13,00 EUR per Tagesschluss verteidigen, um eine Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes zu verhindern. Darunter müsste ein Wiedersehen mit der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei 10,72-11,72 EUR eingeplant werden.