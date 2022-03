Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart die negativen Vorzeichen. Auf der Stimmung lasteten stark steigende Ölpreise und Daten zu den deutschen Erzeugerpreisen. Letztere markierten mit einem Plus von 25,9 Prozent die höchste Rate seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Der DAX schloss 0,60 Prozent tiefer bei 14.327 Punkten. Der TecDAX büßte 0,56 Prozent auf 3.283 Punkte ein. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,24 Prozent nach oben auf 31.682 Zähler. In den drei Indizes gab es 41 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 57 Prozent. Stärkste Sektoren waren Automobile (+0,87%), Banken (+0,81%) und Medienwerte (+0,75%). Am schwächsten präsentierten sich Einzelhandelswerte (-3,05%), Immobilienaktien (-2,51%) und Konsumwerte (-1,57%). An der DAX-Spitze haussierte der Indexneuling Hannover Rück ohne Nachrichten um 4,01 Prozent. Delivery Hero bildete mit einem ebenfalls nachrichtenlosen Einbruch um 7,45 Prozent das Schlusslicht im Leitindex.

An der Wall Street hielt sich die Kauflaune nach falkenhaften Kommentaren aus den Reihen der US-Notenbank in engen Grenzen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,58 Prozent auf 34.553 Punkte nach. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 notierte mit 0,31 Prozent im Minus bei 14.376 Zählern. Dank stark anziehender Ölpreise waren vor allem Energiewerte (+4,03%) gesucht. Rohöl der US-Sorte WTI haussierte um 6,67 Prozent auf 109,97 USD. Hier beflügelte die Diskussion um ein mögliches Ölembargo für russisches Öl seitens der EU. Kräftig aufwärts ging es mit den Anleiherenditen. Sie sprang für die zehnjährigen Staatspapiere um 18 Basispunkte auf ein 3-Jahres-Hoch bei 2,32 Prozent. Gold handelte an der Comex unverändert bei 1.930 USD. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,31 Prozent auf 1,1015 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,25 Prozent fester bei 177,80 Punkten. Die Aktie von Alibaba haussierte in Hongkong um rund 7 Prozent, nachdem der Internetriese eine Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms auf 25 Milliarden USD bekannt gab. Der S&P Future notierte zuletzt 0,25 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.339) ein gut behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute stehen keine relevanten Makrodaten zur Veröffentlichung an. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nemetschek, Amadeus Fire, Hornbach Holding, Stada und Deutsche Euroshop. Daneben stehen die Sportartikelhersteller adidas und Puma nach gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street veröffentlichten überraschend starken Zahlen des Wettbewerbers Nike (nachbörslich: +6,11%) im Fokus.