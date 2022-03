Diese Analyse wurde am 23.03.2022 um 08:27 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) hatte im Juli 2020 ein Rekordhoch bei 170,15 EUR markiert und schwenkte anschließend in den Korrekturmodus über. Der ausgeprägte Rücksetzer führte die Notierung bis auf 124,85 EUR zurück. Dort startete im November 2020 ein Aufwärtstrend, der im gestrigen Handel eine Bestätigung erfuhr. Der Anteilsschein konnte eine mehrtägige Konsolidierung nach oben auflösen, das Januar-Hoch sowie die Kurslücke vom 30. Juli 2020 überwinden und ein 2-Jahres-Hoch markieren. Als nächste Hürde steht nun die in Rufweite befindliche obere Kanallinie der zyklischen Hausse bei aktuell rund 165 EUR im Fokus. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde den gestrigen Ausbruch bestätigen und ein zeitnahes erneutes Erreichen des Allzeithochs bei 170,15 EUR nahelegen. Nächste Fibonacci-Extensionsziele darüber lassen sich bei 173,87 EUR und 180,38/182,47 EUR ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über nächste Supportbereiche bei 155,70-157,05 EUR und 154,33 EUR. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben und es wäre ein Test der steigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 147,23 EUR einzuplanen.