Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag klar die Zugewinne. Für den DAX ging es um 1,02 Prozent nach oben auf 14.473 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 0,74 respektive 1,13 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 80 Gewinner und 17 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 92 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sackte den fünften Tag in Folge um diesmal 1,26 Punkte auf 27,69 Zähler ab. Beflügelt von haussierenden Anleiherenditen führte der Bankensektor (+4,91%) bei den Sektorenindizes die Gewinnerliste an. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf ein 4-Jahres-Hoch bei 0,50 Prozent. Ebenfalls stark gesucht waren Konsumwerte (+1,92%), Technologietitel (+1,67%) und Versicherungen (+1,47%). Kein einziger Sektorenindex endete im roten Terrain. Deutsche Bank sprang als bester DAX-Wert ohne Nachrichten um 5,61 Prozent nach oben. Puma und Airbus folgten mit Aufschlägen von 3,23 beziehungsweise 2,75 Prozent. Daimler Truck Holding hielt mit einem Minus von 1,00 Prozent die rote Indexlaterne.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,74 Prozent vor auf ein Mehrwochenhoch bei 34.807 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 spurtete um 1,94 Prozent nach oben auf 14.654 Zähler. Er überwand damit die 50-Tage-Linie und bestätigte einen charttechnischen Doppelboden. 59 Prozent der Werte an der NYSE zeigten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. 82 neuen 52-Wochen-Hochs standen 74 Tiefs gegenüber. Bis auf den Energiesektor (-0,74%) notierten alle Sektorenindizes im positiven Terrain. Am kräftigsten aufwärts ging es mit zyklischen Konsumwerten (+2,48%), Kommunikationsdienstleistern (+1,87%) und Finanzwerten (+1,62%). Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um weitere sechs Basispunkte auf ein 3-Jahres-Hoch bei 2,38 Prozent an. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,64 Prozent auf 109,27 USD. Gold notierte an der Comex 0,41 Prozent tiefer bei 1.922 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,37 Prozent höher bei 181,76 Punkten. Der japanische Nikkei 225 zeigte mit einem schwachen Yen weiter relative Stärke und gewann 3,00 Prozent hinzu, der sechste Plustag in Folge. Die Aktie der SoftBank Group (+7,22%) gehörte zu den größten Gewinnern. In Hongkong sprangen die Papiere von Xiaomi nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms um 6,06 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt 0,04 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.548) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Neubauverkäufe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von MTU Aero Engines und Fresenius Medical Care.