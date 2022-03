Der MDAX der mittelgroßen Werte war im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends bis auf ein im September vergangenen Jahres bei 36.924 Punkten verzeichnetes Allzeithoch vorgestoßen. Die anschließend darunter etablierte Stauzone wurde im Januar nach unten verlassen, was eine Dynamisierung der Korrekturphase zur Folge hatte. Nach der Ausbildung einer bullishen High-Wave-Kerze am 7. März startete eine dynamische Erholungsrally vom Verlaufstief bei 27.387 Punkten. Diese V-förmige Rally ließ die Notierung vom 2-Jahres-Tief bis auf ein im gestrigen Handel notiertes Hoch bei 32.105 Punkten ansteigen. Dort formte sich eine bearishe Engulfing-Kerze. Mit Blick auf das aktuelle Widerstandscluster steigen nun die Abwärtsrisiken im Rahmen des intakten mittelfristigen Abwärtstrends deutlich an. Das Cluster resultiert unter anderem aus dem 50%-Retracement der Abwärtsbewegung vom Rekordhoch, der beschleunigten Abwärtstrendlinie, der fallenden 50-Tage-Linie und dem horizontalen Widerstand, welcher sich aus dem Reaktionshoch vom 1. März und den davor ausgebildeten Tiefs ergibt. Solange diese Barriere bei 31.976-32.275 Punkten nicht per Tagesschluss signifikant geknackt werden kann, ist daher eine anstehende Konsolidierung oder Korrektur einzuplanen. Potenzielle nächste Unterstützungen befinden sich bei 30.991/31.097 Punkten und 30.525-30.708 Punkten. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliche Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends liefern. Weitere Supportbereiche darunter lauten 30.302 Punkte, 29.189-29.339 Punkte, 20.048 Punkte und 27.387 Punkte. Darunter würde der Abwärtstrend bestätigt mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 25.537 Punkte. Ein nachhaltiger Break über 32.275 Punkte würde derweil ein Signal für eine unmittelbare Fortsetzung der Erholung in Richtung 32.531 Punkte und 32.975-33.201 Punkte liefern. Der übergeordnete Abwärtstrend würde erst mit einem Anstieg über die breite Widerstandszone bei derzeit 33.746-34.678 Punkten neutralisiert.