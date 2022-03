Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte abwärts. Als Belastungsfaktoren fungierten deutlich gestiegene Ölpreise sowie die Sorge vor einer konjunkturellen Schwächephase. Das ifo-Institut hob in seiner neuen Jahresprognose für Deutschland seine Inflationserwartung von zuvor 3,3 auf 5,1 bis 6,1 Prozent an und senkte zugleich die Prognose für das BIP-Wachstum von 3,7 Prozent auf nun 2,2 bis 3,1 Prozent. Der DAX schloss 1,31 Prozent tiefer bei 14.284 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abgaben von 1,17 beziehungsweise 1,27 Prozent. In den drei Indizes gab es 15 Gewinner und 82 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 92 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sprang um 2,82 Punkte auf 30,51 Punkte und beendete damit eine Serie von fünf Minustagen. Alle Sektorenindizes landeten im negativen Terrain. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-3,65%), Versorger (-2,56%) und Immobilienwerte (-2,38%). Brenntag belegte mit einem Plus von 1,20 Prozent ohne Nachrichten die DAX-Spitze. Henkel und Bayer zogen dahinter um jeweils 0,44 Prozent an. Das Schlusslicht im Leitindex bildete Delivery Hero mit einem Abschlag von 6,26 Prozent. Ebenfalls schwach im Markt lagen E.ON und HeidelbergCement mit einem Minus von 3,48 respektive 3,10 Prozent.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 1,29 Prozent auf 34.359 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 1,41 Prozent schwächer bei 14.448 Zählern. 62 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Verluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Es gab 82 neue 52-Wochen-Hochs und 80 Tiefs. Kräftig aufwärts tendierte der Energiesektor (+1,72%) dank haussierender Ölpreise. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich nach einem überraschenden Rückgang der US-Lagerbestände um 4,67 Prozent auf 114,37 USD. Belastend wirkte zudem die Meldung, dass ein kasachisches Öl-Terminal am Schwarzen Meer aufgrund von Sturmschäden für bis zu zwei Monate geschlossen bleiben könnte. Gold legte an der Comex um 1,29 Prozent auf 1.946 USD zu. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um sechs Basispunkte auf 2,32 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei meist geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,23 Prozent tiefer. Die Aktie des Internetriesen Tencent (-5,19%) stand in Hongkong nach der Vorlage von enttäuschend schwachen Geschäftszahlen unter Druck. Der Konzern verzeichnete im vierten Quartal 2021 das niedrigste Umsatzwachstum (8% gegenüber dem Vorjahresquartal) seiner Geschichte. Der S&P Future notierte zuletzt 0,38 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.280) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die März-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Heidelbergcement, Daimler Truck Holding und Fresenius SE.