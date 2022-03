Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) war ausgehend vom im Jahr 2018 bei 19,75 EUR markierten zyklischen Hoch bis auf ein im März 2020 erreichtes 3-Jahres-Tief bei 6,01 EUR abgestürzt. Im Rahmen des anschließend etablierten Aufwärtstrends gelang am 10. Juni vergangenen Jahres der Ausbruch über das 2018er-Hoch. Bis auf ein im August verzeichnetes 10-Jahres-Hoch bei 26,60 EUR konnte der Wert vorstoßen, bevor eine mittelfristige Korrekturphase startete, die weiterhin andauert. Zuletzt zeigte er eine dreiwellige Erholung vom Verlaufstief bei 15,20 EUR bis an die nun im Fokus stehende Hürde in Gestalt der 200-Tage-Linie. Entscheidend ist nun für die Bullen, dass der Anteilsschein die laufende mehrtägige Konsolidierung an dieser Barriere nachhaltig nach oben auflöst und nachfolgend die bis 21,27 EUR reichende Widerstandszone per Tagesschluss überwindet. Hierdurch würde das Risiko einer übergeordneten Top-Bildung vermindert und es stünde eine Ausdehnung des Erholungstrends in Richtung 22,07-22,61 EUR und 23,59-23,93 EUR auf der Agenda. Darüber würde bereits wieder das zyklische Hoch bei 26,60 EUR als mögliches Ziel aktiviert. Mit Blick auf die Unterseite würde hingegen ein Rutsch unter die beiden nächsten Unterstützungsregionen 19,72 EUR und 18,21-18,85 EUR auf Schlusskursbasis ein erstes Indiz für eine mögliche Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends liefern. Bestätigt würde das bearishe Szenario mit einer Verletzung der horizontalen Supportzonen 16,28 EUR und vor allem 14,82/15,20 EUR.