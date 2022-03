Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (WKN: 716563) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends nach einer ausgeprägten Phase relativer Stärke am 30. November vergangenen Jahres ein Allzeithoch bei 631,60 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch aus einer mittelfristigen Konsolidierung entpuppte sich jedoch als Bullenfalle. Der Anteilsschein rutschte wieder in die vorausgegangene Range zurück und ging schließlich seit Beginn dieses Jahres nach der Verletzung der 50-Tage-Linie in eine dynamische Abwärtskorrektur über. Der korrektive Abwärtstrend ließ das Papier bis auf am 9. März gesehene 345,70 EUR absinken. Darüber konnte es sich stabilisieren und konsolidiert aktuell den vom Tief ausgehenden Erholungsschub seitwärts. Damit aus dem laufenden Stabilisierungsansatz ein mittelfristig relevanter Boden wird, muss der Wert die Hürde bei aktuell 405,40-415,58 EUR nachhaltig per Tagesschluss überwinden. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen in Richtung zunächst 429,70 EUR und 454,91 EUR möglich. Darüber wäre eine ausgedehnte Rally in Richtung 475-530 EUR vorstellbar. Oberhalb davon entstünde ein prozyklisches Indiz für eine mögliche Wiederaufnahme des ganz langfristigen Aufwärtstrends. Mit Blick auf die Unterseite würde ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 374,00-382,97 EUR per Tagesschluss das bullishe Szenario negieren und mögliche Abwärtsziele bei 345,70 EUR und 332,00 EUR in den charttechnischen Fokus rücken.