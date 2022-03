Nächste Unterstützungen:

14.187/14.200

14.110

13.951-14.000

Nächste Widerstände:

14.428

14.553/14.586

14.816-14.901

Er verbleibt somit in der etablierten kurzfristigen Handelsspanne. Das technische Bias in diesem Zeitfenster ist daher weiterhin als neutral anzusehen. In der Spanne der vergangenen Tage konsolidiert der Index den Kursschub vom Jahrestief. Da der übergeordnete (mittelfristige) Trend weiterhin abwärts weist, dominieren hier ungeachtet der Möglichkeit einer Ausdehnung der jüngsten Rally die Abwärtsrisiken. Nächster Widerstand befindet sich bei 14.428 Punkten. Darüber würde ein erneuter Test der oberen Begrenzung der Spanne bei 14.553/14.586 Punkten möglich. Deren nachhaltige Überwindung würde ein bullishes Anschlusssignal im kurzfristigen Zeitfenster mit potenziellem Ziel 14.816-14.901 Punkte erzeugen. Es bedarf eines signifikanten Anstiegs über 14.989/15.000 Punkte, um auch das mittelfristige Chartbild aufzuhellen. Nächste Supportbereiche liegen derzeit bei 14.188 Punkten, 14.110 Punkten und 13.951-14.000 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würde sich das kurzfristige Bild deutlich eintrüben und es wäre mit einem unmittelbaren Rutsch in Richtung 13.774/13.800 Punkte oder 13.578 Punkte zu rechnen.