Das Währungspaar USD/JPY hatte Anfang 2021 ein langfristig bedeutsames Tief bei 102,59 JPY ausgebildet und befindet sich seither in einem Aufwärtstrend. Zuletzt kam es nach dem bullishen Ausbruch aus einer mittelfristigen Konsolidierung am 11. März dieses Jahres zu einer deutlichen Beschleunigung dieser Dollar-Hausse. Die Notierung erreichte im gestrigen Handel ein 7-Jahres-Hoch bei 125,10 JPY. Damit geht sie auf Tuchfühlung mit der ultralangfristig relevanten Widerstandszone bei 125,26/125,85 JPY, die sich aus dem im Jahr 2015 verzeichneten Dekadenhoch ergibt. Zugleich signalisieren die markttechnischen Indikatoren eine extrem überkaufte Lage. So hat beispielsweise der RSI-Indikator auf Tagesbasis das höchste Niveau der vergangenen Jahre erreicht. Eine zeitnah einsetzende ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur des dominanten Aufwärtstrends sollte daher fest eingeplant werden. Mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers lassen sich bei 122,63 JPY, 121,11/121,68 JPY und 118,64 JPY ausmachen. Erst unterhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer leichten Schwächung des mittelfristigen Trends mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 116,35-117,11 JPY. Ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 125,26/125,85 JPY und anschließend 127,50 JPY per Wochenschluss würde derweil ein bullishes Anschlusssignal im übergeordneten Zeitfenster senden. Mit Blick auf das ultralangfristige Chartbild wäre im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 135 JPY vorstellbar.