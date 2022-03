Der deutsche Aktienmarkt wurde zum Wochenstart von kräftig nachgebenden Ölpreisen gestützt. Von den Tageshochs kamen die Indizes jedoch nach Gewinnmitnahmen deutlich zurück. Der DAX schloss 0,78 Prozent fester bei 14.417 Punkten. MDAX und TecDAX sahen moderate Aufschläge von 0,21 respektive 0,16 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 70 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 84 Prozent. Stark gesucht waren vor allem die Sektoren Transport (+2,17%), Medien (+1,89%) und Einzelhandel (+1,52%). Im Minus endete lediglich der Sektorindex für Technologiewerte (-0,57%). Daimler Truck Holding belegte mit einem nachrichtenlosen Plus von 3,68 Prozent die DAX-Spitze. Delivery Hero und HeidelbergCement folgten mit Aufschlägen von 3,41 und 2,31 Prozent. Gegen den Trend schwach tendierten im Leitindex nur MTU (-2,56%) und Infineon (-0,43%)

An der Wall Street setzten die Indizes ihre Rally bei allerdings fehlender Marktbreite fort. Der Dow Jones Industrial notierte zur Schlussglocke 0,27 Prozent höher bei 34.956 Punkten. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,58 Prozent nach oben auf 14.987 Zähler. An der NYSE gab es 1.643 Gewinner und 1.706 Verlierer. Auch Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. Es gab 75 neue 52-Wochen-Hochs und 139 Tiefs. Rohöl der US-Sorte WTI sackte um 6,97 Prozent auf 105,96 USD ab. Hier belasteten Nachfragesorgen mit Blick auf den teilweisen Lockdown in Schanghai und anderen wichtigen chinesischen Wirtschaftsmetropolen. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,74 Prozent auf 1.940 USD. Der US-Dollar war gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen stark gesucht. Der Bitcoin haussierte um 7,58 Prozent auf 47.972 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab nach zwischenzeitlicher Markierung eines 3-Jahres-Hochs um zwei Basispunkte auf 2,46 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,54 Prozent höher bei 179,36 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,26 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.587) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den GfK-Konsumklimaindikator und den Index des US-Verbrauchervertrauens. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Porsche Automobil Holding, Nordex, Jenoptik und Cancom. Die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing dürfte unter gestern Abend veröffentlichten pessimistischen Aussagen des Unternehmens zum Jahresausblick leiden.