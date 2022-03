Diese Analyse wurde am 30.03.2022 um 08:35 Uhr erstellt.

Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) war im Rahmen einer dynamischen mehrjährigen Hausse bis auf ein Allzeithoch bei 97,50 EUR gestiegen. Die beiden Kursspitzen im August und November vergangenen Jahres bildeten anschließend den Ausgangspunkt für eine bearishe Trendwende in Gestalt eines Doppeltops. Der folgende Abverkauf schickte die Notierung bis auf ein am 8. März gesehenes 2-Jahres-Tief bei 33,41 EUR hinab, womit das analytische Mindestkursziel auf der Unterseite abgearbeitet und unterschritten wurde. Seither konnte der Wert einen Erholungstrend etablieren. Mit dem gestrigen dynamischen Kursschub auf ein 4-Wochen-Hoch löste er eine mehrtägige Konsolidierung bullish auf. Der mehrwöchige Aufwärtstrend könnte sich daher in Richtung 46,58-47,24 EUR und 48,54/48,90 EUR fortsetzen. Erst darüber (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer leichten Aufhellung auch des übergeordneten Chartbilds mit möglichen Ausdehnungszielen bei 52,34 EUR und 57,89-60,94 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächste Supportmarken bei 42,10 EUR, 41,16 EUR und 39,25 EUR. Ein Rutsch unter 38,35 EUR würde für ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende des Erholungstrends und eine Fortsetzung der übergeordneten Kursschwäche mit nächsten potenziellen Zielen bei 34,77 EUR und 33,41 EUR sprechen.