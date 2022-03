Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag die Käufer klar das Kursgeschehen. Ein stärker als erwartet eingebrochener GfK-Konsumklimaindikator belastete nicht. Der DAX schloss 2,80 Prozent fester bei 14.820 Punkten und markierte damit ein 5-Wochen-Hoch. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 2,00 und 2,77 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 87 Gewinner und 12 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 92 Prozent. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am deutlichsten aufwärts tendierten Einzelhandelswerte (+7,95%), Automobilwerte (+5,44%) und Technologietitel (+3,92%). Besonders stark gesucht waren die zuletzt schwächelnden Online-Unternehmen. Delivery Hero (+15,84%) und HelloFresh (+10,41%) belegten die vordersten beiden Plätze im DAX. Neben Short-Eindeckungen fungierten hier positive Aussagen von Seiten der Analysten von Exane BNP für beide Titel als Kurstreiber.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,97 Prozent auf 35.294 Punkte und konnte damit die 200-Tage-Linie überwinden. Der technologielastige Nasdaq 100 knackte dieselbe technische Hürde mit einem Plus von 1,68 Prozent auf 15.239 Zähler. Bis auf Energiewerte (-0,26%) verbuchten alle Sektoren Aufschläge. Am stärksten gesucht waren Immobilienwerte (+2,93%) nach starken Daten zur Entwicklung der Immobilienpreise. An zweiter Stelle rückte der Sektorindex für Technologiewerte um 2,12 Prozent vor. Stützend wirken sinkende Anleiherenditen. Die Rendite zehnjähriger Treasuries sackte um fünf Basispunkte auf 2,41 Prozent ab, nachdem sie am Tag zuvor ein 3-Jahres-Hoch bei 2,55 Prozent markiert hatte. Die Zinsstrukturkurve zwischen zweijährigen und zehnjährigen Papieren invertierte derweil im Tagesverlauf erstmals seit 2019, was von einigen Marktbeobachtern als vorlaufender Indikator für eine mögliche Rezession angesehen wird. Gold war als sicherer Hafen nicht gefragt und verbilligte sich an der Comex um 1,42 Prozent auf 1.912 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,47 Prozent höher bei 181,31 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.769) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Verbraucherpreise für den März (Konsensschätzung: +6,2% gegenüber dem Vorjahr nach zuvor +5,1%) sowie auf die Daten zum US-BIP im vierten Quartal 2021 (Konsensschätzung: +7,0% gegenüber dem Vorquartal nach +2,3% im dritten Quartal). Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von BioNTech, Stratec, Ströer, Befesa und Eckert & Ziegler.