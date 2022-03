Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis (WKN: 609500) war nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 25,55 EUR im Januar 2021 in den Korrekturmodus übergegangen. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle erreichte sie vor wenigen Wochen ein 2-Jahres-Tief bei 11,82 EUR und damit eine längerfristig relevante Unterstützungszone. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Eine schwungvolle Rally beförderte den Anteilsschein signifikant über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Mit dem gestrigen von hohem Handelsvolumen begleiteten Kursschub löste er eine mehrwöchige Konsolidierung gen Norden auf und knackte zugleich die Hürde des Reaktionshochs vom vergangenen Oktober. Der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch wurde somit gebrochen. Mögliche nächste Hürden und Ziele befinden sich bei 19,12 EUR, 20,31 EUR, 21,25 EUR und 22,31/22,61 EUR. Darüber würde sich der charttechnische Fokus wieder auf die Bestmarke bei 25,55 EUR richten. Auf der Unterseite ist die Supportzone bei 16,87-17,36 EUR kritisch. Darunter wäre zunächst ein Rücksetzer in Richtung 15,48/15,65 EUR zu favorisieren. Ein Rutsch unter 14,43 EUR per Tagesschluss würde das technische Bias unmittelbar auf bearish drehen mit potenziellem Ziel 11,82 EUR.