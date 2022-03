Nächste Unterstützungen:

14.554/14.556

14.413/14.419

14.188

Nächste Widerstände:

14.643-14.658

14.697

14.741-14.784

Der Rücksetzer führte die Notierung in den Bereich der oberen Begrenzung der zuletzt nach oben verlassenen mehrtägigen Trading-Range zurück. Zugleich prallte der Index an der erreichten Hürde der mehrmonatigen Abwärtstrendlinie ab und schloss unter der erst am Dienstag eroberten 50-Tage-Linie. Sowohl der mehrwöchige Erholungstrend vom März-Tief als auch der mehrmonatige Abwärtstrend bleiben intakt. Nächste Widerstände lauten 14.643-14.658 Punkte, 14.697 Punkte und 14.741-14.784 Punkte. Ein Stundenschluss darüber würde für einen erneuten Vorstoß an die kurzfristig kritische Hürde bei 14.925 Punkten mit Zwischenetappe bei 14.816-14.848 Punkten sprechen. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 14.554/14.556 Punkten würde hingegen auf weitere Schwäche mit potenziellen Zielen bei 14.413/14.419 Punkten und eventuell 14.188 Punkten hinweisen. Zu einer deutlichen Eintrübung des kurzfristigen Chartbilds käme es erst mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 13.975-14.110 Punkten per Tagesschluss.