Die Jenoptik-Aktie (WKN: A2NB60) war ausgehend vom im Jahr 2018 bei 39,54 EUR markierten Rekordhoch im Rahmen des anschließenden zyklischen Bärenmarktes bis auf ein im März 2020 verzeichnetes 4-Jahres-Tief bei 12,99 EUR eingebrochen. Hiervon ausgehend, weist der primäre Trend aufwärts. Nach dem Erreichen eines Mehrjahreshochs bei 37,80 EUR ging der Wert zuletzt in den Korrekturmodus über. Knapp oberhalb der primären Aufwärtstrendlinie drehte die Notierung in der vergangenen Woche wieder nordwärts. Die zuvor geringfügig unterschrittene steigende 200-Tage-Linie konnte im gestrigen Handel dynamisch und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen zurückerobert werden. Zugleich knackte der Anteilsschein die mittelfristige korrektive Abwärtstrendlinie. Kurzfristig richtet sich der Blick nun auf die nächste Ziel- und Widerstandszone bei 33,34-33,78 EUR. Eine ausgeprägte mehrtägige Verschnaufpause würde im Dunstkreis dieser Hürde nicht überraschen. Ein nachhaltiger Anstieg über 34,72 EUR per Tagesschluss würde das technische Bild weiter aufhellen und einen erneuten Vorstoß in Richtung zunächst 37,80 EUR nahelegen. Oberhalb der letztgenannten Marke würde schließlich der primäre Bullenmarkt bestätigt mit nächstem Ziel bei 39,54 EUR. Mit Blick auf die Unterseite sollte der Support bei 30,24/30,46 EUR von den Bullen verteidigt werden, damit das Chartbild unmittelbar bullish bleibt. Darunter müsste hingegen ein erneuter Test der übergeordnet kritischen Unterstützungszone bei 27,10-28,00 EUR eingeplant werden.