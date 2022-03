Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart nach anfänglicher deutlicher Schwäche und einer anschließenden Erholung zum Handelsschluss uneinheitlich. Der Leitindex DAX endete mit einem Minus von 0,73 Prozent bei 14.461 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten hingegen Zugewinne von 0,23 respektive 1,43 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es jeweils 49 Gewinner und Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 68 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+4,73%), Versorger (+2,90%) und Immobilienwerte (+0,79%). Am schwächsten präsentierten sich Banken (-5,64%) aufgrund der Nebenwirkungen der verschärften Sanktionen gegen Russland. Ebenfalls deutlicher unter Druck standen Automobilwerte (-2,73%) und Versicherungen (-1,97%). Delivery Hero belegte mit einem Plus von 10,37 Prozent nachrichtenlos die DAX-Spitze. Siemens Energy haussierte knapp dahinter um 10,27 Prozent. Deutsche Bank büßte als Schlusslicht 5,20 Prozent ein.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial 0,49 Prozent auf 33.893 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es derweil um 0,34 Prozent nach oben auf 14.238 Zähler. 52 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Abschläge. Das Abwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. 68 neuen 52-Wochen-Hochs standen 104 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Energiewerte (+2,47%) beflügelt von steigenden Ölpreisen mit weitem Abstand die Nase vorne. Am schwächsten tendierten Immobilienwerte (-1,72%) und Finanztitel (-1,48%). Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries brach um 14 Basispunkte auf 1,83 Prozent ein. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 4,74 Prozent auf 95,93 USD. Gold stieg an der Comex um 1,27 Prozent auf 1.912 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Veröffentlichte Einkaufsmanagerindizes aus China fielen deutlich besser aus als von Experten erwartet. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent fester bei 183,17 Punkten. Die Börsen in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,26 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.458) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von HelloFresh, Zalando, Covestro, Bayer, Beiersdorf und Symrise.