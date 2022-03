Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) war ausgehend vom im Jahr 2015 bei 31,78 EUR markierten Mehrjahreshoch bis auf ein im März 2020 verzeichnetes Tief bei 5,20 EUR gefallen. Die anschließende Rally beförderte sie bis zum 6. April des vergangenen Jahres auf ein Hoch bei 27,37 EUR. Seither orientierte sich der Wert wieder mittelfristig südwärts. In der vergangenen Woche meldeten sich die Bullen nach dem Erreichen eines 2-Jahres-Tiefs bei 11,30 EUR zurück. Die Aktie formte eine bullishe Umkehrkerze im Tageschart, überwand die vom Zwischenhoch im November ausgehende Abwärtstrendlinie sowie die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50, 100 und 200 Tage. Das Handelsvolumen stützt eine positive Sichtweise. Kurzfristig betrachtet könnte die gestrige Doji-Kerze eine Verschnaufpause einleiten. Nächste Unterstützungen lauten 15,03/15,32 EUR, 14,39 EUR und 13,20-13,72 EUR. Die Bullen bleiben kurz- bis mittelfristig in einer starken Position, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Mit Blick auf die Oberseite ist die erreichte Widerstandszone bei 16,78/16,90 EUR bedeutsam. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde das übergeordnete Chartbild aufhellen und eine erste prozyklische Indikation für ein mögliches Ende der bei 27,37 EUR gestarteten Abwärtskorrektur liefern. Nächste potenzielle Hürden und Ziele liegen im Erfolgsfall bei 18,20-18,57 EUR und 19,87 EUR.