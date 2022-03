Diese Analyse wurde am 03.03.2022 um 08:44 Uhr erstellt.

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Im Oktober 2020 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR und zeigte anschließend eine Erholung bis 57,73 EUR sowie einen Rücksetzer bis auf 43,91 EUR. Mit dem im Dezember gestarteten Kursschub konnte der Wert das Widerstandscluster bestehend aus der vom Mai-Hoch ausgehenden Abwärtstrendlinie sowie der 200-Tage-Linie überwinden und in der Spitze auf ein 9-Monats-Hoch bei 55,74 EUR vorstoßen. Ein dreiwelliger Pullback fand zuletzt am Supportcluster aus 50-Tage-Linie und 50%-Retracement des letzten Aufwärtsimpulses Unterstützung. Im charttechnischen Fokus steht nun erneut die Widerstandszone bei 54,90/55,74 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde den mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigen mit nächstem Ziel bei 57,73 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber würde sich schließlich auch das langfristige Chartbild beginnen signifikant aufzuhellen. Nächste potenzielle Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 59,55 EUR und 61,73/62,29 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleibt die technische Ausgangslage konstruktiv für die Bullen, solange die Supportzone bei aktuell 49,49-51,34 EUR nicht nachhaltig verletzt wird. Unterhalb der Marke von 46,98 EUR würden die Bären wieder das Ruder übernehmen mit möglichem Ziel bei 43,90/44,60 EUR.