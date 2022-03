Nächste Unterstützungen:

13.807/13.849

13.665/13.708

13.000-13.460

Nächste Widerstände:

14.115-14.214

14.363

14.484-14.586

Die auf der Unterseite gesehene Bärenfalle (Fehlausbruch) lieferte ein kurzfristig relevantes bullishes Indiz. Das sich hieraus unmittelbar ergebende Erholungspotenzial wurde jedoch bereits weitgehend abgearbeitet. Damit sich die technische Ausgangslage in diesem Zeitfenster weiter aufhellt, müssen die Bullen die Notierung per Stundenschluss über die aktuelle Widerstandszone bei 14.115-14.214 Punkten befördern. Im Erfolgsfall liegen nächste Hürden und mögliche Ziele bei 14.363 Punkten und 14.484-14.586 Punkten. Darüber würde schließlich ein erstes preisliches Indiz für einen erneuten Vorstoß an die bedeutendere (mittelfristig relevante) Widerstandszone bei 14.819-14.901 Punkten geliefert. Auf der Unterseite würde ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 13.807/13.849 Punkten das technische Bias im kurzfristigen Zeitfenster bereits wieder auf bearish drehen und eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends auf die Agenda rücken. Nächste Unterstützungen und mögliche Ziele lauten dann 13.665/13.708 Punkte und 13.000-13.460 Punkte.