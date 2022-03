Nach dem Erreichen eines Dekadentiefs bei 4,50 EUR im März 2020 konnte die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) einen Aufwärtstrend etablieren. Dieser dominante Trend erfuhr in den vergangenen Wochen eine deutliche Beschleunigung. Zuletzt markierte das Papier am 2. März ein 4-Jahres-Hoch bei 23,67 EUR. Am erreichten Widerstandsbereich würde mit Blick auf die überkaufte Lage in den Indikatoren eine kurzfristige Ausdehnung der seit drei Handelstagen andauernden Konsolidierung nicht überraschen. Mögliche Auffangbereiche liegen bei 21,50 EUR und 20,72/21,03 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) müsste eine deutlichere Abwärtskorrektur mit möglichem Zielbereich 18,27-19,23 EUR favorisiert werden. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Wert über nächste potenzielle Hürden und Ziele bei 23,67 EUR, 24,07 EUR und 25,86 EUR (Hoch aus dem Jahr 2018). Das Unternehmen wird am 10. März vor Börsenstart seine Geschäftszahlen für 2021 präsentieren.