Die Aktie des im DAX notierten Industriegase- und Engineering-Konzerns Linde (WKN: A2DSYC) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt verzeichnete der Anteilsschein am 5. Januar ein Rekordhoch bei 309,35 EUR. Nach einer deutlichen Abwärtskorrektur konnte er oberhalb von 244,00 EUR einen Boden ausbilden und ab März einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Aktuell konsolidiert der Wert diese Rally in einer volatilen Seitwärtsbewegung knapp unterhalb der Bestmarke vom Januar. Mit dem am Freitag gesehenen Kursschub nimmt er diese wichtige Hürde als Kursziel ins Visier, die nun mit der steigenden Eindämmungslinie entlang der Hochs vom März und April einen Kreuzwiderstand bildet. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Ausbruch über 309,35 EUR per Tagesschluss gelingt. Im Erfolgsfall würde der übergeordnete Haussetrend bestätigt mit potenziellen nächsten Zielen bei 327,13 EUR, 334,31 EUR und 349,74 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt das Papier über nächste Unterstützungen bei 293,14 EUR und 279,55-284,00 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. Nächste bedeutende Haltebereiche liegen in diesem Fall aktuell bei 275,74 EUR (steigende 200-Tage-Linie) und 266,90 EUR (Kurslücke vom 16. März).