Der deutsche Aktienmarkt blieb zum Wochenausklang im Erholungsmodus. Der DAX schloss nach einem schwankungsfreudigen Geschäft 0,84 Prozent höher bei 14.098 Punkten. Er komplettierte damit eine drei Tage andauernde Gewinnserie, verlor jedoch auf Wochensicht 0,31 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbesserte sich am Berichtstag um 0,05 Prozent auf 30.093 Punkte. Für den TecDAX ging es derweil um 0,22 Prozent abwärts auf 3.129 Zähler. In den drei genannten Indizes gab es 57 Gewinner und 41 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Chemie und Industrie. Schwäche zeigten lediglich die Sektoren Immobilien, Telekommunikation und Versorger. Im DAX belegte Delivery Hero (+6,89%) den zweiten Tag in Folge den Spitzenplatz. Die Aktie des Lieferdienstes setzte nach den am Vortag veröffentlichten Zahlen ihre Rally dank positiver Analystenkommentare fort. Dahinter präsentierten sich HelloFresh (+6,09%) und Puma (+3,24%) stark. Henkel verlor nach der Senkung der Margenprognose 2,88 Prozent. MTU notierte nach Zahlen 0,44 Prozent tiefer. Daneben standen Verbio (-17,97%) und Cropenergies (-14,76%) im Fokus mit Kurseinbrüchen. Hier belastete die Ankündigung von Umweltministerin Steffi Lemke, die Produktion von Biokraftstoffen zu beschränken.

An der Wall Street lasteten enttäuschende Geschäftszahlen von Tech-Schwergewichten auf der Anlegerstimmung. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Abschlag von 2,77 Prozent bei 32.977 Punkten aus dem Handel. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 4,47 Prozent abwärts auf ein 13-Monats-Tief bei 12.855 Zählern. Alle Sektorenindizes zeigten Verluste von 2,01 Prozent (Rohstoffwerte) bis 5,08 Prozent (zyklische Konsumwerte). 77 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 86 Prozent. Es gab 24 52-Wochen-Hochs und 332 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg nach robusten Konjunkturdaten um vier Basispunkte auf 2,89 Prozent. Beim US-Dollar kam es zu Gewinnmitnahmen nach dem Markieren eines 20-Jahres-Hochs im Dollar-Index am Vortag. EUR/USD kletterte um 0,28 Prozent auf 1,0527 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,64 Prozent auf 104,69 USD. Gold legte an der Comex um 1,08 Prozent auf 1.912 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh ganz überwiegend abwärts. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,69 Prozent tiefer bei 167,64 Punkten. Belastet wurde die Stimmung von schwachen Konjunkturdaten aus China. Dort brach der offizielle Einkaufsmanagerindex im April (47,4 nach zuvor 49,5) auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie ein. Die Börsen in China, Hongkong, Singapur und Taiwan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,58 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.927) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Stabilus und Alstria Office Reit. Nach US-Börsenschluss präsentieren Expedia und der K+S-Konkurrent Nutrien ihre Quartalszahlen.