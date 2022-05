Nächste Unterstützungen:

14.039/14.040

13.944/13.950

13.803-13.849

Nächste Widerstände:

14.142-14.204

14.255

14.355/14.377

Damit steigen die kurzfristigen Risiken auf der Unterseite wieder deutlich an. Mittelfristig betrachtet, weist der Trend weiterhin abwärts. Zudem fällt der saisonale Rückenwind nun als Unterstützung fort. Die Bären bleiben in einer starken Position, solange der aktuelle Widerstand bei 14.142-14.204 Punkten nicht per Tagesschluss überwunden wird. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 14.039/14.040 Punkten, 13.944/13.950 Punkten und 13.803-13.849 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Bild weiter eintrüben mit potenziellen Auffangbereichen bei 13.661 Punkten und 13.566 Punkten. Oberhalb von 14.204 Punkten würde hingegen eine weitere Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung zunächst 14.255 Punkte und 14.355/14.377 Punkte möglich. Der mehrwöchige Abwärtstrend würde erst mit einem Break über 14.598 Punkte gebrochen.