Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) war im Rahmen einer dynamischen mehrjährigen Hausse bis auf ein Allzeithoch bei 97,50 EUR gestiegen. Die beiden Kursspitzen im August und November vergangenen Jahres bildeten anschließend den Ausgangspunkt für eine bearishe Trendwende in Gestalt eines Doppeltops. Der folgende Abverkauf schickte die Notierung bis auf ein am 8. März gesehenes 2-Jahres-Tief bei 33,41 EUR hinab, womit das analytische Mindestkursziel auf der Unterseite abgearbeitet und unterschritten wurde. Eine nachfolgende Erholung scheiterte im Dunstkreis der fallenden 50-Tage-Linie und es kam zu einem Rutsch unter das letzte Verlaufstief. Diese geringfügige Verletzung erwies sich jedoch als Bärenfalle. Der Anteilsschein konnte eine dynamische Erholungsrally initiieren, die zuletzt an der als Widerstand fungierenden 50-Tage-Linie eine Pause einlegte. Mit dem gestrigen Anstieg gelang ein Tagesschluss darüber auf einem 4-Wochen-Hoch. Kann sich die Aktie per Tagesschluss über der Linie bei aktuell 40,65 EUR behaupten, könnte sich die Rally unmittelbar in Richtung 46,92 EUR und eventuell 48,90/50,65 EUR fortsetzen. Darüber befinden sich potenzielle Hürden bei 52,34 EUR, 56,83 EUR und 60,94 EUR. Kurzfristig bearish wäre ein Tagesschluss unter 38,25 EUR. In diesem Fall wäre ein zeitnahes Wiedersehen mit der Supportzone bei 31,69/33,41 EUR einzuplanen.