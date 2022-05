Der deutsche Aktienmarkt startete mit Abschlägen in den Monat Mai. Der DAX gab um 1,13 Prozent auf 13.939 Punkte nach. MDAX und TecDAX verloren 1,90 und 2,14 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 16 Gewinner und 83 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte klar mit 93 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance endeten lediglich Einzelhandelswerte (+1,41%) im positiven Terrain dank deutlicher Aufschläge bei HelloFresh (+3,50%) und Delivery Hero (+1,89%). Schwächste Sektoren waren Technologie (-2,41%), Industrie (-2,16%) und Versorger (-1,62%).

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,26 Prozent auf 33.062 Punkte hinzu und konnte damit zwischenzeitliche Verluste wettmachen, die ihn auf ein 10-Wochen-Tief geführt hatten. Ein schwächer als erwarteter ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,72 Prozent auf 13.076 Zähler an. An der NYSE gab es 1.428 Gewinner und 1.898 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 57 Prozent. 13 neuen 52-Wochen-Hochs standen 628 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries haussierte um zehn Basispunkte auf 2,99 Prozent. Intraday hatte sie erstmals seit dem Jahr 2018 die psychologisch relevante Marke von 3 Prozent geknackt. Der US-Dollar tendierte gegenüber allen anderen Hauptwährungen fest. EUR/USD gab um 0,25 Prozent auf 1,0501 USD nach. Gold verbilligte sich an der Comex um 2,52 Prozent auf 1.864 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 0,46 Prozent auf 105,17 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte unverändert bei 557,24 Punkten. Die Börsen in Japan, China und Singapur blieben feiertagsbedingt geschlossen. Die australische Notenbank RBA hob in ihrer mit Spannung erwarteten Sitzung den Leitzins erstmals seit 2010 um 25 Basispunkte auf 0,35 Prozent an. Der Austral-Dollar wertete stark auf. Der S&P Future notierte zuletzt 0,36 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.044) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die heimischen Arbeitsmarktdaten, die Erzeugerpreise in der Eurozone und den Auftragseingang in der US-Industrie. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Post, BNP Paribas, Uniper, BP, Dupont und Pfizer. Nach US-Börsenschluss stehen Airbnb, Starbucks und AMD mit Zahlen im Fokus. Bereits gestern Abend senkte Covestro trotz eines berichteten operativen Gewinnanstiegs im ersten Quartal die Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Dem DAX-Konzern machen unter anderem der Corona-Lockdown in China und die gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten zu schaffen.