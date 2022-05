Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im November 2021 ein Allzeithoch bei 69,56 EUR verzeichnet. Der seither laufende Abwärtstrend ließ die Notierung bis auf ein im März gesehenes 2-Jahres-Tief bei 40,82 EUR einbrechen. Nach einer dynamischen Erholung bis auf 53,90 EUR nähert sich das Papier aktuell erneut dem Verlaufstief an. Knapp darüber formte es im gestrigen Handel eine Bullish-Harami-Kerze. Die zuletzt zu beobachtenden positiven Divergenzen in den markttechnischen Indikatoren signalisieren ein Nachlassen der Schwungkraft im Abwärtstrend. Damit besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Wert über kurzfristige Erholungschancen verfügt. Als mögliche Erholungsziele fungieren zunächst die Widerstandsbereiche 44,21 EUR und vor allem 45,46-46,47 EUR. Darüber (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer deutlicheren Entspannung des kurzfristigen Chartbildes und es würden die mittelfristig relevanten Hürden bei 49,07-51,19 EUR und 53,90 EUR in den Fokus rücken. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 40,82/41,22 EUR per Tagesschluss würde derweil ein bearishes Anschlusssignal liefern. In diesem Fall müsste eine unmittelbare Ausdehnung der Korrektur in Richtung zunächst 39,90 EUR und anschließend 35,68-37,26 EUR eingeplant werden. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 12. Mai die Quartalszahlen veröffentlichen.