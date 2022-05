Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet. Im März 2020 rutschte der Wert auf ein 8-Jahres-Tief bei 24,25 EUR. Es folgte eine dynamische mehrmonatige Erholungswelle. Seither bewegt sich das Papier übergeordnet seitwärts. Mit Blick auf das mittelfristige Bild etablierte der Anteilsschein vom Hoch im August 2021 bei 47,60 EUR einen Abwärtstrend, der ihn bis fast zurück auf das Corona-Crash-Tief führte. Seit der Markierung eines Tiefs im März bei 26,69 EUR orientiert sich die Aktie wieder nordwärts. Die zuletzt eingelegte mehrtägige Verschnaufpause oberhalb der zurückeroberten 50-Tage-Linie konnte sie im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen nach oben verlassen. Begleitet von hohem Handelsvolumen, erreichte der Kurs ein 10-Wochen-Hoch. Im Fokus steht nun die erreichte Ziel- und Widerstandszone 36,01-36,41 EUR, in der sich unter anderem die Kurslücke vom 22. Februar befindet. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Weitere potenzielle Hürden und Ziele darüber liegen bei 36,94 EUR und 37,69-38,11 EUR. Die letztgenannte Zone ist mittelfristig kritisch. Ihre signifikante Überwindung würde den Abwärtstrend brechen und Kursavancen in Richtung zunächst 39,01 EUR und 39,61 EUR ermöglichen. Mittelfristig wäre im Erfolgsfall ein Vorstoß an die Widerstandszone bei 42,50-43,14 EUR vorstellbar. Kritischer Support befindet sich bei 32,51-33,42 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde den laufenden Erholungstrend brechen und die Wahrscheinlichkeit für ein Wiedersehen mit dem März-Tief deutlich erhöhen.