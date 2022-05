Am deutschen Aktienmarkt dominierte zur Wochenmitte vor der mit Spannung erwarteten Fed-Entscheidung eine abwartende Haltung. Der DAX schloss 0,49 Prozent tiefer bei 13.971 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,79 beziehungsweise 0,63 Prozent. In den drei Indizes gab es 32 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Stärkste Sektoren waren Versorger (+1,77%) und Telekommunikationswerte (+0,83%). Am deutlichsten fielen die Abgaben bei Einzelhandelswerten (-4,47%), Softwaretiteln (-1,73%) und Immobilienwerten (-1,20%) aus. RWE legte nach positiven Analystenkommentaren um 3,81 Prozent zu und belegte damit die DAX-Spitze. BASF folgte mit einem Plus von 3,23 Prozent. Fresenius SE und Siemens Healthineers zogen nach soliden Geschäftszahlen um 3,14 und 3,09 Prozent an. Delivery Hero gab nach einer negativen Analysteneinschätzung um 6,44 Prozent nach. HelloFresh brach nachrichtenlos um 10,12 Prozent ein. Für die Aktie von FMC ging es nach Quartalszahlen um 3,97 Prozent abwärts. VW notierte nach der Bestätigung der Jahresprognose 1,12 Prozent schwächer.

Die Wall Street erhielt im späten Geschäft einen Boost durch Fed-Chef Jerome Powell. Dieser hatte nach der wie erwartet ausgefallenen Zinsentscheidung (Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte auf 0,75-1,00%) klargestellt, dass die Notenbank derzeit keine Zinsschritte von 75 Basispunkten erwäge. Der Dow Jones Industrial notierte zur Schlussglocke 2,81 Prozent höher bei 34.061 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte um 3,41 Prozent auf 13.536 Zähler. 78 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 87 Prozent. Es gab 53 neue 52-Wochen-Hochs und 332 Tiefs. Alle Sektorenindizes verzeichneten kräftige Aufschläge. Am stärksten gesucht waren Energiewerte und Technologietitel. Der US-Dollar stand nach den Powell-Kommentaren unter Druck. EUR/USD stieg um 0,92 Prozent auf 1,0616 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um vier Basispunkte auf 2,93 Prozent nach. Rohöl der US-Sorte WTI sprang mit der Spekulation um ein Öl-Embargo seitens der EU für russisches Öl um 5,27 Prozent auf 107,81 USD nach oben.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh dank der positiven Vorgaben der Wall Street ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,74 Prozent fester bei 557,75 Punkten. Die Börsen in Japan und Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. An Konjunkturdaten stand ein enttäuschend schwacher Caixin-PMI für den chinesischen Servicesektor im Fokus. Er sackte im April auf 36,2 nach zuvor 42,0 Punkten ab. Der S&P Future notierte zuletzt praktisch unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.239) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum deutschen Auftragseingang im März. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Zalando, Vonovia, BMW, Henkel, Lufthansa, Lanxess und Aixtron. Bereits gestern nach Börsenschluss erfreute der Flugzeugbauer Airbus mit deutlich besser als erwarteten Quartalszahlen. Zudem bestätigte das Unternehmen den Ausblick auf das laufende Jahr.