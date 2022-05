Nächste Unterstützungen:

13.920

13.877/13.881

13.778/13.803

Nächste Widerstände:

14.187-14.204

14.299

14.375

Das kurzfristige technische Bias blieb entsprechend neutral. Aufgrund der starken Vorgaben von der Wall Street steht heute zur Eröffnung eine Attacke auf der Oberseite auf der Agenda. Ein Überspringen der nächsten Hürden bei 14.073/14.081 Punkten und 14.142/14.157 Punkten ist zu erwarten. Im Fokus steht daher die Widerstandsregion bei 14.187-14.204 Punkten. Mit einem dynamischen Anstieg per Stundenschluss über diese Zone würde sich deutlicheres Erholungspotenzial in Richtung 14.299 Punkte und 14.375 Punkte ergeben. Darüber könnte das Reaktionshoch bei 14.598 Punkten angesteuert werden. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 13.920 Punkten und 13.877/13.881 Punkten ausmachen. Darunter wäre eine zeitnahe Fortsetzung der übergeordneten Schwächephase zu favorisieren. Nächste potenzielle Ziele und Auffangbereiche befinden sich in diesem Fall bei 13.778/13.803 Punkten und 13.661-13.700 Punkten.