Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes eine Rally gezeigt, die sie vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 28,50 EUR bis auf ein im Dezember verzeichnetes Rekordhoch bei 67,66 EUR beförderte. Das darunter geformte Dreifach-Top leitete einen mittelfristigen Abschwung ein, der die Notierung bis auf ein am 2. Mai gesehenes 11-Monats-Tief bei 48,80 EUR absacken ließ. Ausgehend von der dort befindlichen Unterstützungsregion, konnte sich der Anteilsschein zuletzt deutlich erholen. Die veröffentlichten Quartalszahlen führten am 4. Mai zu einer Beschleunigung der Erholungsrally, die sich auch im gestrigen Handel fortsetzte. Nach Gewinnmitnahmen formte die Aktie eine dojiähnliche Tageskerze und schloss am 50%-Retracement der letzten Abwärtswelle. Angesichts des intakten übergeordneten Abwärtstrends steigen damit die Risiken auf der Unterseite wieder an. Die klassischen Korrekturziele wurden abgearbeitet. Andererseits ist das Volumenverhalten in den vergangenen beiden Handelstagen konstruktiv zu werten. Das technische Bias im kurzfristigen Zeitfenster ist in der Summe neutral zu sehen. Ein Anstieg über 53,82 EUR könnte die Rally in Richtung 54,08-54,16 EUR und 54,81 EUR ausdehnen. Darüber wäre ein Vorstoß an die mittelfristig kritische Widerstandszone bei derzeit 57,48-58,56 EUR vorstellbar. Erst mit einem nachhaltigen Break über die letztgenannte Zone käme es zu einer nennenswerten Aufhellung der übergeordneten Chartsituation mit möglichen Zielen bei 62,62 EUR und 67,66 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über nächste Supportbereiche bei 52,54/52,64 EUR und 51,20/51,31 EUR. Darunter entstünde ein erstes prozyklisches Warnsignal für einen erneuten Abschwung in Richtung 49,70-49,99 EUR und 48,80 EUR. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde schließlich mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung 44,17-45,18 EUR mit sich bringen.