Diese Analyse wurde am 06.05.2022 um 08:29 Uhr erstellt.

Der DAX konnte gestern zum Handelsstart deutlich zulegen. Ausgehend vom in der ersten Handelsstunde verzeichneten 2-Wochen-Hoch bei 14.315 Punkten, übernahmen jedoch die Bären das Ruder. In zwei Abwärtswellen rutschte der Index dynamisch bis auf ein in der letzten Stunde gesehenes 3-Tages-Tief bei 13.858 Punkten ab.