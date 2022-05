Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag nach vier Verlusttagen in Folge leichte Zugewinne verbuchen. Der DAX schloss 1,15 Prozent fester bei 13.535 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 0,76 respektive 1,01 Prozent zu. In den drei Indizes gab es 72 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Stärkste Sektoren waren Pharma & HealthCare (+2,64%), Transport (+2,03%) und Banken (+1,46%). Schwäche zeigten derweil Einzelhandelswerte (-1,11%), Versorger (-0,27%) und Technologiewerte (-0,09%). Für die Bayer-Aktie ging es nach der Vorlage positiv aufgenommener Geschäftszahlen an der DAX-Spitze um 5,40 Prozent nach oben. Das Unternehmen profitierte von einem starken Agrargeschäft und übertraf die Markterwartungen im ersten Quartal deutlich. Dahinter folgten BASF (+3,04%) und Deutsche Post (+2,97%). Munich Re (+1,54%) konnte mit seinen Zahlen überzeugen. Die rote Laterne im Leitindex hielt Porsche mit einem Abschlag von 2,98 Prozent. Die Holding konnte dank guter Geschäfte bei Volkswagen ihren Gewinn im Auftaktquartal deutlich steigern und bestätigte den Ausblick auf das Gesamtjahr. Zum Börsengang der Sportwagentochter gab es jedoch keine Neuigkeiten.

An der Wall Street bot sich zur Schlussglocke ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial endete 0,26 Prozent tiefer bei 32.161 Punkten. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es hingegen um 1,30 Prozent aufwärts auf 12.346 Zähler. An der NYSE gab es 1.413 Gewinner und 1.957 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 58 Prozent. Neun neuen 52-Wochen-Hochs standen 911 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um sechs Basispunkte auf 2,99 Prozent nach. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 3,65 Prozent auf 99,33 USD. Gold notierte an der Comex 1,09 Prozent schwächer bei 1.838 USD und markierte damit ein 3-Monats-Tief.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh gestützt von fallenden Covid-19-Fällen in China überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,48 Prozent fester bei 160,66 Punkten. Der chinesische CSI 300 zog um 2,61 Prozent an. Inflationsdaten für den April aus China kamen höher als erwartet herein. Die Erzeugerpreise stiegen in der zweitgrößten Volkswirtschaft gegenüber dem Vorjahr um 8,0 Prozent (Konsensschätzung: +7,8%; März: +8,3%). Die Verbraucherpreise zogen um 2,1 Prozent (Konsensschätzung: 2,0%; März: +1,5%) an. Der S&P Future notierte zuletzt 0,36 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.595) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die US-Daten zur Verbraucherpreisinflation. Experten erwarten im Schnitt für den April eine Teuerungsrate von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach 8,5 Prozent im Vormonatszeitraum und damit einen ersten Rückgang nach der jüngsten Rally auf zuletzt Anfang der 1980er Jahre gesehene Niveaus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von E.ON, Brenntag, Continental und Heidelbergcement.