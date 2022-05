Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Donnerstag abwärts, konnte jedoch zwischenzeitlich deutlichere Verluste im Handelsverlauf eingrenzen. Der DAX schloss 0,64 Prozent tiefer bei 13.740 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 1,51 beziehungsweise 0,12 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 35 Gewinner und 64 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Technologiewerte (+2,36%) die Nase vorn, gefolgt von Einzelhandelswerten (+2,22%) und Telekommunikationsaktien (+2,15%). Am schwächsten tendierten Versorger (-3,58%), Versicherungen (-2,24%) und Immobilienwerte (-1,92%). Delivery Hero sprang als stärkster DAX-Wert dank einer späten und von hohem Volumen begleiteten Rally um 6,10 Prozent nach oben. Zuvor hatte das Papier des Essenslieferanten intraday ein neues Allzeittief markiert. Bayer erholte sich mit einem Plus von 4,07 Prozent teilweise vom Kursrutsch des Vortages. Nach Quartalszahlen zeigten Merck KGaA (-5,63%), RWE (-3,84%), Allianz (-3,32%) und Siemens (-2,48%) Kursverluste.

An der Wall Street notierten die Indizes zur Schlussglocke nach einem volatilen Handelsverlauf mit anhaltenden Stagflationssorgen schwächer. Der Dow Jones Industrial büßte 0,33 Prozent auf 31.730 Punkte ein. Vom zwischenzeitlich gesehenen 2-Jahres-Tief bei 31.228 Punkten konnte er sich damit jedoch deutlich absetzen. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab am Ende um 0,13 Prozent auf 3.930 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.714 Gewinner und 1.680 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 58 Prozent. Es gab vier neue 52-Wochen-Hochs und 1.044 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um sieben Basispunkte auf 2,84 Prozent ab. Der US-Dollar markierte gemessen am Dollar-Index ein neues 20-Jahres-Hoch. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 1,28 Prozent auf ein 5-Jahres-Tief bei 1,0378 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,73 Prozent auf ein 3-Monats-Tief bei 1.822 USD. Rohöl der US-Sorte WTI zog um 0,96 Prozent auf 106,72 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,41 Prozent höher bei 159,77 Punkten. Besonders deutlich nach oben ging es mit dem japanischen Nikkei 225, dem koreanischen Kospi und dem australischen ASX 200. Vor allem Technologiewerte waren gesucht. Gegen den Trend abwärts tendierten die Börsen auf den Philippinen und in Indonesien. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,99 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.886) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone sowie auf den Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Telekom und Vitesco Technologies. Bei Fresenius SE und Porsche Automobil Holding finden die Hauptversammlungen statt.