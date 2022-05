Diese Analyse wurde am 09.05.2022 um 08:25 Uhr erstellt.

Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (WKN: A1ML7J) bewegt sich ausgehend vom im September 2020 bei 58,77 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Ab Februar dieses Jahres beschleunigte sich der Abverkauf deutlich. Nach einem mehrtägigen Stabilisierungsversuch im Dunstkreis der Unterstützung des Corona-Crash-Tiefs bei 34,39 EUR rutschte der Wert am Freitag bei steigendem Handelsvolumen aus der Konsolidierung auf ein 4-Jahres-Tief bei 33,95 EUR. Im Rahmen des damit bestätigten Abwärtstrends lassen sich nächste potenzielle Ziele und Unterstützungen bei 33,45 EUR, 32,44 EUR, 31,60 EUR und 30,95 EUR ausmachen. Aufgrund der extrem überverkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren (RSI-Indikator auf Wochenbasis auf Rekordtief) erscheint jederzeit eine technische Erholungsbewegung möglich. Ein Tagesschluss oberhalb von 35,25 EUR oder ein Intraday-Anstieg über 36,84 EUR würde für den Beginn einer solchen Gegenbewegung sprechen. Als mögliche Erholungsziele fungieren dann die Bereiche 38,00 EUR und 40,00-40,73 EUR.