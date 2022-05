Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370) hatte im Rahmen des im März 2020 bei 67,70 EUR gestarteten zyklischen Aufschwungs eine dynamische Rally bis auf ein im September vergangenen Jahres bei 202,00 EUR verzeichnetes Allzeithoch gezeigt. Seither läuft ein mittelfristiger Abwärtstrend, der sich nach der Verletzung der 200-Tage-Linie im Januar beschleunigte. Zuletzt traf der Wert an einer wichtigen Ziel- und Unterstützungszone auf Nachfrage und formte am 10. Mai oberhalb des markierten 2-Jahres-Tiefs bei 104,75 EUR eine bullishe Umkehrkerze bei extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren. Die seither laufende Erholungsbewegung ist von hohen Umsätzen geprägt, trifft nun jedoch auf Widerstand in der Zone 116,65-120,55 EUR. Ein Tagesschluss darüber oder ein Intraday-Anstieg über die weitere Hürde bei 123,65 EUR würde nun bullishe Anschlusssignale liefern. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung 127,70-129,95 EUR möglich. Zu einer nennenswerten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es indes erst im Falle eines erfolgreichen Durchbruchs über die massive Widerstandszone bei aktuell 133,47-141,93 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der Supportzone 104,75-106,75 EUR per Tagesschluss würde derweil das Erholungsszenario negieren und eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends nahelegen. Als potenzielle nächste Auffangbereiche rücken in diesem Fall die Zonen 96,44-99,40 EUR und 91,75 EUR in den Fokus.