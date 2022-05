Diese Analyse wurde am 16.05.2022 um 08:30 Uhr erstellt.

Der DAX setzte seine Rally am Freitag von Beginn des Handels an fort und bestätigte den Erholungstrend vom zum Wochenstart bei 13.381 Punkten gesehenen Tief. In der letzten Handelsstunde verzeichnete er ein Wochenhoch bei 14.034 Punkten und erreichte damit zum wiederholten Mal die seit Ende März als hartnäckige Hürde fungierende 50-Tage-Linie.