Nächste Unterstützungen:

13.824-13.865

13.479-13.618

13.381

Nächste Widerstände:

13.965

14.037/14.043

14.095-14.142

Bullen und Bären befinden sich aktuell preislich in einer kurzfristigen Pattsituation. Die Aussicht dafür, dass sich diese zugunsten der Bullen im Sinne einer weiteren Ausdehnung der jüngsten Erholungsrally vom Tief am 9. Mai (13.381) auflöst, ist jedoch gut. Hierfür sprechen die markttechnischen Indikatoren sowie die Wellenstruktur. Nächste Widerstände lauten 13.965 Punkte und 14.037/14.043 Punkte. Darüber stünde der aktive Zielbereich bei 14.095-14.142 Punkten zur Abarbeitung an. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung der Abwärtstrendlinie und der 161,8%-Fibonacci-Projektion bei 14.197-14.210 Punkten erscheint plausibel. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über Support bei 13.824-13.865 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde das kurzfristige Bild bereits leicht eintrüben und die nächste Auffangzone bei 13.479-13.618 Punkten in den Fokus rücken.