Am deutschen Aktienmarkt hatten am Dienstag die Optimisten das Sagen. Der DAX schloss 1,59 Prozent fester bei 14.186 Punkten. Er überquerte damit seine 50-Tage-Linie und markierte ein 2-Wochen-Hoch. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 1,52 respektive 1,19 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 87 Gewinner und zwölf Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 84 Prozent. Alle Sektorenindizes endeten im positiven Terrain. Am deutlichsten nach oben ging es mit Banken (+3,54%), Industriewerten (+2,40%) und Transporttiteln (+2,38%). Daimler Truck haussierte als Spitzenwert im DAX um 6,49 Prozent. Der Konzern hatte besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt sowie seine Prognosen für Umsatz und Gewinn für das Geschäftsjahr angehoben. Dahinter verbesserten sich Delivery Hero und Deutsche Bank um 4,08 beziehungsweise 3,46 Prozent. HelloFresh sackte als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos um 3,26 Prozent ab.

An der Wall Street konnte der Dow Jones Industrial um 1,34 Prozent auf 32.655 Punkte zulegen. Stützend wirkten robuste Daten zum Einzelhandelsumsatz. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,62 Prozent nach oben auf 12.564 Zähler. 72 Prozent der Werte an der NYSE wiesen zur Schlussglocke positive Vorzeichen auf. Das Aufwärtsvolumen betrug 84 Prozent. Es gab 50 neue 52-Wochen-Hochs und 171 Tiefs. Der US-Dollar stand unter Druck. EUR/USD zog um 1,10 Prozent auf 1,0544 USD an. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um zehn Basispunkte nach oben auf 2,98 Prozent. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 1.812 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,46 Prozent auf 112,53 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,51 Prozent fester bei 163,91 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,24 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.190) ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreise in der Eurozone sowie auf die US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Dermapharm Holding. Hauptversammlungen stehen an bei SAP, Deutsche Börse, Zalando, Uniper und 1&1. Nach US-Börsenschluss legt Cisco Systems seine Quartalszahlen vor. Die TUI-Aktie steht mit einer gestern Abend bekannt gegebenen Barkapitalerhöhung im Fokus.