Die Aktie des Energieversorgers E.ON (WKN: ENAG99) war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 51,37 EUR bis auf ein im Jahr 2016 verzeichnetes Rekordtief bei 5,99 EUR eingebrochen. Nach einer rund ein Jahr andauernden Rally ging der Wert in eine langfristige Seitwärtsbewegung zwischen 7,60 EUR und 11,56 EUR über. Diese übergeordnete Handelsspanne konnte schließlich im vergangenen Dezember nach oben verlassen werden. Bis auf ein im Februar gesehenes 7-Jahres-Hoch bei 12,54 EUR arbeitete sich das Papier hinauf. Darunter formte es jedoch eine mittelfristig relevante Top-Formation und rutschte anschließend wieder signifikant unter die Ausbruchsmarke bei 11,56 EUR sowie unter die 200-Tage-Linie. Zuletzt ließ die Schwungkraft der Abwärtsbewegung nach und die Notierung bildete eine keilförmige Struktur aus. Um die bullishe Implikation dieses fallenden Keils zu bestätigen, muss die aktuell im Test befindliche Widerstandsregion 10,17-10,28 EUR per Tagesschluss überwunden werden. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen in Richtung 10,85-11,20 EUR signalisiert mit Zwischenetappen bei 10,42 EUR und 10,61/10,62 EUR. Deutlicher aufhellen würde sich das übergeordnete Chartbild erst oberhalb der Widerstandszone bei 11,35-11,56 EUR, dann mit Zielen bei 12,28/12,33 EUR und 12,54/12,69 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächste Supportbereiche bei 9,42-9,50 EUR und 9,13-9,28 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde das langfristige Chartbild weiter eintrüben mit mittelfristigen Abwärtsrisiken in Richtung 8,27 EUR.