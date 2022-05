Der deutsche Aktienmarkt litt zur Wochenmitte unter Gewinnmitnahmen. Belastet wurde er von einer schwächelnden Wall Street. Der DAX fiel um 1,26 Prozent auf 14.007 Punkte. MDAX und TecDAX verloren 0,92 und 2,21 Prozent. In den drei Indizes gab es 15 Gewinner und 84 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren lediglich Versorger (+2,49%) und Banken (+0,24%) gesucht. Am schwächsten präsentierten sich Einzelhandelswerte (-5,90%) und Technologietitel (-3,14%). RWE haussierte an der DAX-Spitze um 3,15 Prozent. Konkurrent E.ON folgte mit einem Plus von 1,62 Prozent. An dritter Stelle zog Daimler Truck um 1,20 Prozent an. Hier wirkten die positiv aufgenommenen Geschäftszahlen vom Vortag fort. Schlusslichter im Leitindex bildeten HelloFresh (-10,80%) und Delivery Hero (-8,68%).

An der Wall Street stürzte der Dow Jones Industrial um 3,57 Prozent auf 31.490 Punkte ab. Der technologielastige Nasdaq 100 brach um 5,06 Prozent auf 11.928 Zähler ein. 81 Prozent der Werte an der NYSE notierten zur Schlussglocke im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 92 Prozent. Es gab 24 neue 52-Wochen-Hochs und 346 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zehn Basispunkte auf 2,88 Prozent ab. Gold handelte an der Comex 0,16 Prozent tiefer bei 1.816 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,89 Prozent auf 109,15 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,84 Prozent tiefer bei 161,53 Punkten. Vor allem Technologiewerte standen unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt 0,08 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.884) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf das Protokoll der letzten EZB-Sitzung, die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zum Verkauf bestehender Häuser sowie auf den Philadelphia-Fed-Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen von Bertrandt, Südzucker und Easyjet. Hauptversammlungen finden statt unter anderem bei der Deutschen Bank und United Internet. Die Mercedes-Benz Group steht mit einem Strategie-Update im Fokus.