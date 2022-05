Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Nach dem Erreichen eines 4-Jahres-Hochs bei 9,51 EUR im Februar ging der Wert in den Korrekturmodus über. Ein am 7. März geformter bullisher Doji am Korrekturtief bei 5,17 EUR leitete einen Erholungstrend ein. Dem ersten Erholungsschub bis auf 7,73 EUR könnte nun ausgehend vom Reaktionstief bei 5,83 EUR ein zweiter Kursschub folgen. Die Aktie zeigte in den vergangenen Handelstagen deutliche relative Stärke und konnte sich nach acht Plustagen in Folge bis zum gestrigen Handel begleitet von ordentlichem Volumen auf ein 6-Wochen-Hoch bei 7,24 EUR schwingen. Damit befindet sie sich wieder oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Kurzfristig würde nun eine Verschnaufpause an der nahezu erreichten Widerstandszone bei 7,25-7,42 EUR nicht überraschen. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde eine Ausdehnung der Rally mit potenziellen Zielen bei 7,73/7,85 EUR und 8,28-8,58 EUR signalisiert. Die Überwindung der letztgenannten Zone würde das technische Bild weiter aufhellen mit nächstem Ziel bei 9,51/9,66 EUR. Unterstützt ist der Anteilsschein derzeit bei 6,52-6,68 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde ein erstes Warnsignal für die Bullen darstellen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden erst mit einem Rutsch unter 5,83-6,15 EUR sowie unter 5,17 EUR.