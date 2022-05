Nächste Unterstützungen:

13.618-13.684

13.479

13.381

Nächste Widerstände:

13.955-14.019

14.092-14.134

14.226

Aus Basis des Tagescharts formte der Index damit eine bullishe Hammer-Kerze. Sie signalisiert Nachfrage unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Knapp darunter verläuft die weiterhin intakte Aufwärtstrendlinievom am 9. Mai gesehenen Tief (13.381). Kurzfristig kritisch ist nun die Supportzone bei derzeit 13.618-13.684 Punkten. Deren nachhaltige Verletzung wäre klar bearish zu werten mit nächsten Zielen bei 13.479 Punkten und 13.381 Punkten. Oberhalb von 13.684 Punkten ist heute eine Ausdehnung der Erholung vom gestrigen Tief zu favorisieren. Als Ziel- und Widerstandszone fungiert zunächst der Bereich 13.955-14.019 Punkte. Ein Stundenschluss darüber würde potenzielle Hürden bei 14.092-14.134 Punkten und eventuell 14.226 Punkten in den Fokus rücken. Ein Break über die letztgenannte Hürde per Tagesschluss ist zur Generierung eines bedeutenderen Kaufsignals erforderlich.