Der deutsche Aktienmarkt konnte am Freitag nach einem nachrichtenarmen Handel Kursgewinne verbuchen. Eine höher als erwartete Inflation bei den Erzeugerpreisen vermochte die Kauflaune nicht zu dämpfen. Stützend wirkte eine Leitzinssenkung in China. Der DAX schloss 0,72 Prozent fester bei 13.982 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,57 und 0,90 Prozent. In den drei Indizes gab es 69 Gewinner und 29 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Stärkste Sektoren waren Software (+1,77%), Telekommunikation (+1,32%) und Immobilienwerte (+1,22%). Abschläge auf der Sektorenebene waren lediglich bei Technologiewerten (-0,48%) und Versicherungen (-0,11%) zu beobachten. Merck KGaA (+2,80%) belegte nachrichtenlos die DAX-Spitze und markierte ein 2-Wochen-Hoch. Stark gesucht waren daneben HelloFresh (+2,34%) und Siemens (+2,33%). Hannover Rück büßte als Schlusslicht 3,07 Prozent ein.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,03 Prozent fester bei 31.262 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 0,34 Prozent auf 11.836 Zähler. An der NYSE schlossen 1.535 Werte im Plus und 1.730 im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. 15 neuen 52-Wochen-Hochs standen 364 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar konnte sich von den jüngsten Abgaben erholen. EUR/USD gab zum Ende des New Yorker Handels um 0,18 Prozent auf 1,0562 USD nach. Für die Rendite zehnjähriger US-Treasuries ging es um sechs Basispunkte auf 2,78 Prozent abwärts. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 1.842 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,91 Prozent auf 113,23 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,11 Prozent fester bei 164,80 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 1,34 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.211) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den Mai. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang auf 91,2 Punkte nach zuvor 91,8 Punkten. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Voltabox und Zoom Video Communications (nach US-Börsenschluss).