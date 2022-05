Nächste Unterstützungen:

13.882-13.950

13.830

13.684-13.720

Nächste Widerstände:

14.100-14.161

14.226

14.315

Die erneute Attacke auf die dominante Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch sowie die 50-Tage-Linie schlug damit wieder fehl. Die Bullen bleiben jedoch in einer guten Ausgangslage für weitere Attacken, solange der Support bei aktuell 13.882-13.950 Punkten hält. Darunter wären hingegen unmittelbare zusätzliche Abgaben in Richtung 13.830 Punkte und 13.684-13.720 Punkte einzuplanen. Die nachhaltige Unterschreitung der letztgenannten Zone per Tagesschluss wäre klar bearish zu werten und würde einen ersten prozyklischen Hinweis auf eine zeitnahe Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends liefern. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der DAX über nächste Hürden bei 14.100-14.161 Punkten und 14.226 Punkten. Ein Tagesschluss darüber würde die technische Ausgangslage deutlich zugunsten der Bullen aufhellen und einen ersten Hinweis auf eine weitere Erholungswelle vom März-Tief darstellen. Darüber befinden sich nächste Widerstandsthemen bei 14.315 Punkten und 14.375 Punkten.