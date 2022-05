Die RWE-Aktie (WKN: 703712) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf und verfügt über deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt. Gemessen am prozentualen Abstand zur 200-Tage-Linie, ist sie aktuell die zweitstärkste DAX-Aktie. Nach einem Ausbruch aus einer mehrwöchigen Konsolidierung hatte sie zuletzt am Freitag ein Mehrjahreshoch bei 43,97 EUR markieren können. Die darunter geformte Shooting-Star-Kerze leitete einen im gestrigen Handel gesehenen deutlichen Pullback an die Supportzone ein, die sich unter anderem aus der überwundenen Abwärtstrendlinie der letzten Konsolidierung, dem Reaktionshoch vom 9. Mai und der steigenden 20-Tage-Linie ergibt. Vom Tagestief konnte sich der Anteilsschein deutlich absetzen. Solange der aktuelle Support bei 40,67-41,35 EUR per Tagesschluss verteidigt werden kann, erscheint eine zeitnahe Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends mit nächsten Zielen bei 42,95 EUR und 43,97 EUR sowie einem aktiven mittelfristigen Extensionsziel bei 44,36-45,49 EUR möglich. Darunter entstünden derweil Abwärtsrisiken in Richtung 39,43-39,75 EUR und 37,70-38,21 EUR. Die letztgenannte Zone ist kritisch für das mittelfristig bullishe Chartbild.