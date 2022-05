Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) etablierte ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief einen langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 19-Jahres-Hochs bei 18,92 EUR im August 2021 startete eine Abwärtskorrektur, die die Notierung bis zum März auf 14,47 EUR zurückführte. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Nach der Rückeroberung aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien steuert das Papier bereits erneut auf das Rallyhoch bei 18,92 EUR zu. Mit Blick auf die nun überkauften Oszillatoren würde eine Verschnaufpause an dieser Hürde nicht überraschen. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 18,48 EUR und 17,77 EUR ausmachen. Das mittelfristige technische Bias bleibt klar bullish, solange der letztgenannte Support nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Hürde bei 18,92 EUR per Tagesschluss würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren und nächste potenzielle Ziele bei 19,39 EUR und 19,79 EUR aktivieren. Darüber wäre ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 20,13 EUR und 20,62/20,84 EUR vorstellbar.