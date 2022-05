Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte nach einem impulslosen Handel die positiven Vorzeichen. Leicht stützend wirkten eine Aufwärtsrevision für das deutsche BIP im ersten Quartal sowie eine Stabilisierung im jüngst abgestürzten GfK-Konsumklimaindex. Der DAX schloss 0,63 Prozent fester bei 14.008 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbesserte sich um 0,74 Prozent. Gegen den Trend büßte derweil der TecDAX 0,13 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 70 Gewinner und 29 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Einzelhandelswerte (+4,33%) klar die Nase vorn, gefolgt von Versorgern (+1,82%) und Transportwerten (+1,58%). Die deutlichsten Abschläge auf der Sektorenebene verbuchten Softwareaktien (-1,02%), Medientitel (-0,68%) und Technologiewerte (-0,56%). Delivery Hero sprang an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 7,28 Prozent nach oben. HelloFresh und Zalando haussierten dahinter um 4,79 respektive 4,07 Prozent. Die rote Laterne hielt Deutsche Börse mit einem Minus von 1,57 Prozent. SAP und Siemens Healthineers büßten 1,47 beziehungsweise 1,36 Prozent ein. Die Aktie von Nordex zeigte im TecDAX einen Kurssturz um 17,05 Prozent auf ein 2-Jahres-Tief. Der Hersteller von Windkraftanlagen hatte sowohl seine Umsatz- als auch seine Margenprognose gesenkt.

An der Wall Street wurde das am Abend veröffentlichte Protokoll der letzten Fed-Sitzung als weniger falkenhaft als befürchtet aufgenommen. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,60 Prozent auf 32.120 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,48 Prozent nach oben auf 11.944 Zähler. 76 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursaufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Es gab 47 neue 52-Wochen-Hochs und 82 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank zum Ende des New Yorker Handels um 0,43 Prozent auf 1,0680 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 2,75 Prozent nach. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,71 Prozent auf 1.852 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich nach den Lagerbestandsdaten um 0,87 Prozent auf 110,72 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Belastet wurde die Stimmung von Konjunktursorgen in China. Premierminister Li Keqiang äußerte sich dahingehend, dass es der zweitgrößten Volkswirtschaft in einigen Aspekten schlechter geht als zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Die Bank of Korea hob ihren Leitzins um 25 Basispunkte an. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,12 Prozent tiefer bei 163,05 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,31 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.994) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sowie auf die US-BIP-Daten für das erste Quartal. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Medtronic und Alibaba. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street veröffentlichte der Chip-Riese Nvidia seine Quartalszahlen. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel aufgrund eines schwachen Umsatz-Ausblicks rund 7 Prozent.